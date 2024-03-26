مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال في مخيم عسكر بعبوة محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 10:10

مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال في مخيم عسكر بعبوة محلية الصنع

منذ 2 ساعة 26 March، 2024
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