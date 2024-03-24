الهلال الأحمرالفلسطيني: إطلاق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه وآليات الاحتلال تغلق بوابات مسشفى الأمل بالسواتر الترابية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 13:36

الهلال الأحمرالفلسطيني: إطلاق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه وآليات الاحتلال تغلق بوابات مسشفى الأمل بالسواتر الترابية

منذ 1 ساعة 24 March، 2024
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