الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبة بالتواصل مع غرفة عمليات الطوارئ في غزة نتيجة تضرر شبكات الاتصالات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2024 - 02:24

الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبة بالتواصل مع غرفة عمليات الطوارئ في غزة نتيجة تضرر شبكات الاتصالات

منذ 2 ساعة 9 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة