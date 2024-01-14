المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري وتؤكد استمرارها في دكّ معاقل العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 00:24

المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري وتؤكد استمرارها في دكّ معاقل العدو

منذ 35 mins 13 January، 2024
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