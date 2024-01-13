غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 07:10

غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

منذ 4 ساعة 13 January، 2024
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