طوفان الاقصى| استطلاع رأي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 09:56

طوفان الاقصى| استطلاع رأي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط

منذ 36 mins 11 January، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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