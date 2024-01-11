تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 07:20
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مجاهدو سرايا القدس ينفذون كمائن نارية مركزة في غزة تضمنت تفجير عبوات ما أدى لوقوع اصابات مباشرة في صفوف الصهاينة
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حماس تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية في خضم التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة
السفير الليبي لدى هولندا يعلن أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني
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مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر خلال المواجهات في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 520 منذ بدء معركة طوفان الأقصى
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البنك المركزي الصهيوني: الظروف الحالية والتوقعات الاقتصادية للعام المقبل تتحدى قدرة اقتصادنا على النمو لدى انتهاء الحرب
القيادي في حماس أسامة حمدان: الحديث عن خروج المقاومة من غزة وهم ولا توجد هكذا مبادرة وهي عملية تضليل يمارسها الاحتلال
مندوب الصين بمجلس الأمن: ما يشهده البحر الأحمر هو انعكاس للنزاع في غزة وطالبنا بضرورة وقف الأعمال العدائية في القطاع
رئيس الوفد الوطني اليمني: ماضون في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان
المقاومة الإسلامية: العدو يبحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن المقاومة بعد فقدانه قسماً كبيراً من فعالية أجهزته التجسسية
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم القواعد الأمريكية قرب مطار أربيل وفي حقل كونيكو وغرب مطار القامشلي في سوريا
ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 342 منذ 7 اكتوبر بعد استشهاد أسير محرر برصاص الإحتلال خلال مواجهات بيتونيا الثلاثاء
تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين
منذ 43 mins
11 January، 2024
عاجل
اشتباكات مسلحة
الضفة الغربية
المقاومة الفلسطينية
جنين
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