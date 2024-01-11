مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال عند حاجز “سالم” في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 01:14

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال عند حاجز “سالم” في جنين

منذ 6 mins 11 January، 2024
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