مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف جنوبي مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 12:30

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف جنوبي مدينة الخيام

منذ 1 ساعة 10 January، 2024
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