عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21 كانون الأول 2023



العناوين

الأخبار

– إسرائيل: رحلة النزول عن الشجرة

– استطلاع وتنصت 24/24

– طائرات تجسسية أميركية في سماء لبنان

النهار

– اشتعال متجدد جنوباً ينذر بفشل الوساطات الغربية

– غارات كثيفة على قرى استهدفت مدنيين وحزب الله يطلق صواريخ أرض جو

– ضحايا القصف الإسرائيلي 20 الفا وأميركا تضغط لصفقة تبادل

– شوقي عبد الأمير مديرًا عامًا لمعهد العالم العربي في باريس

– الحوثيون يهددون بضرب المصالح الأميركية إذا هاجمت الولايات المتحدة اليمن

– الشيخ مشعل يؤدي اليمين أميرًا للكويت ويطالب بمراجعة شاملة أمنيًا واقتصاديًا ومعيشيًا

البناء

– واشنطن وتل أبيب لهدنة طويلة وتبادل جزئي… والمقاومة تتمسّك بإنهاء الحرب

– جبهة لبنان: جيش الاحتلال عاجز عن شنّ حرب والتوازن الناري يمنع التفكير بها

– السيد عبد الملك الحوثي: الحاملات والمدمّرات والقواعد الأميركية تحت نيراننا

الجمهورية

– الملف الرئاسي على نار التحريك

– الخماسية وفرنسا: الرئاسة اللبنانية أصبحت ضرورة إقليمية

– لماذا ضربت اسرائيل بـ”النصائح الدولية” عرض الحائط؟

اللواء

– المناورات الإسرائيلية حول الهدنة تصطدم بالموافقة أولا على وقف النار

– «الفيتو» الأميركي فوق مجلس الأمن وتهديد حوثي لمصالح أميركا و20 ألف شهيد في غزة

– الاحتلال يستبيح كامل جنوب الليطاني.. وأرض – جو يلاحق مروحياته!

الديار

– المقاومة أجبرت «إسرائيل» على التفاوض بشأن وقف النار ومصير الأسرى الفلسطينيين والرهائن

– تعيين رئيس للأركان يحتاج لتسويات بين جنبلاط والقوى المسيحية… والمتقاعدون الى الشارع

– اشتباكات ضارية في خان يونس وخسائر فادحة للاحتلال

– واشنطن: المنطقة اقتربت من صراع اقليمي كبير… تل أبيب مستعدة للهدنة

– متهمًا دولًا عربية بالدفاع عن “إسرائيل” … السيد الحوثي: البوارج الأميركية هدف لصواريخنا

نداء الوطن

– حزب الله يُشيّع 6 عناصر ولا يتوقّع حرباً شاملة

– واشنطن تريد وقف النار جنوباً وإسرائيل تشترط “الفصل السابع”

– ميقاتي ومنصوري يتجهان لإنهاء هيئة رقابة الأسواق المالية

الاسرار

البناء

– توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام السيد عبد الملك الحوثي عن عزم أنصار الله على التعامل مع كلّ القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وحاملات الطائرات والمدمرات الأميركية في البحار التي تطالها الصواريخ والمُسيرات اليمنية أهدافاً مشروعة اذا تعرّض اليمن لأيّ استهداف أميركي، واعتبرت المصادر انّ توازن الردع يضع الأميركي بين خياري التساكن البارد مع التهديد أو الحرب الشاملة.

– يؤكد مسؤول على صلة بجبهة جنوب لبنان أنّ المعطيات الميدانية التي تقدّمها تشكيلات جيش الاحتلال على الجبهة الحدودية، وحجم الاستنزاف الذي تفرضه عليه جبهة القتال في غزة، تجعل الحديث عن فرضية شنّ حرب على لبنان مجرد كلام إعلامي ضمن الحرب النفسية واحتواء ضغوط مهجري مستوطنات الشمال، أما الرهان على القدرة التدميرية للسلاح «الإسرائيلي» فيقابله إدراك «إسرائيلي» لحجم القدرة التدميرية لسلاح المقاومة.

اللواء

– همس: طلبت «دولة الاحتلال» من دوائر دبلوماسية على خط الوساطة، الحصول على تعهد بعدم تكرار ما حدث في غلاف غزة، في القرى الحدودية المحتلة مع إسرائيل عام 1948..

– غمز: يخشى الموظفون في القطاع العام من احتساب رواتبهم على سعر المنصة الجديدة 89500 ل.ل.

– لغز: سجّل إقبال ملحوظ من سياح أجانب الى لبنان لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة.

الجمهورية

– نُقل عن موفد خارجي أنه يتوقع إعطاء زخم استحقاق داخلي أساسي مع مطلع العام الجديد

– لوحت مؤسسات عدة بترك السوق التجارية في لبنان في وقت قريب حدوده مطلع الربيع المقبل ما لم يتحسن الوضع السياسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

– أقر رئيس تيار سياسي مسيحي بأن رئيس حزب من البيئة نفسها متقدّم شعبيا ً عليه ألنه يقتنص فرصا ً ال يرغب هو في اقتناصها

النهار

– لوحظ غياب وزير الدفاع الوطني باعتباره الوزير المختص عن جلسة درس موازنة وزارة الدفاع في لجنة المال كما أعضاء اللجنة ممن ينتمون الى “التيار الوطني الحر” باستثناء رئيس اللجنة.

– قال وزير إن جلسة الحكومة التي كانت مقررة نهار الجمعة الماضي عُرقلت بقرار ضمني أدى الى تطيير النصاب إذ، وتحت ذريعة انعقاد الجلسة التشريعية، أقفلت كل المداخل المؤدية الى السرايا حتى على الوزراء أنفسهم الذين وجدوا صعوبة في الوصول الى مجلس الوزراء.

– أدى الإنقسام الحاد داخل أحد الأحزاب العقائدية الى تغييب خبر “سقوط شهيد” للحزب عن المؤسسة الإعلامية الناطقة باسمه والتي يديرها جناح لا يعترف بالرئاسة الحالية.

– لم تصدر أي جهة رسمية لبنانية أو أي وزارة معنية حتى اليوم تقريراً إرشادياً للأهالي عن القذائف الفوسفورية التي تقصف بها إسرائيل قرى جنوبية وكيفية التعامل معها ومع المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتعرض لها.

نداء الوطن

– لوحظ أنّ من باب تصفير المشاكل، وبعد الطعن المقدم بالتمديد للمفتين، تمّ تعيين الشيخ بلال بارودي أميناً لدار الفتوى في طرابلس، وهو الذي خاض معركة الإفتاء في الشمال، خلافاً لرغبة المفتي عبد اللطيف دريان، واذ به يعينه حديثاً في هذا المنصب.

– بدأت الدوائر السياسية اللبنانية تستطلع عن المدير الجديد للمخابرات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنيه الذي سيخلف المدير الحالي برنار إيمييه الذي يُحال آخر هذه السنة إلى التقاعد. ومن الملفات التي سيسلمها إيمييه إلى ليرنيه، ملف لبنان الذي زاره إيمييه في الأسبوعين الأخيرين، مكلّفاً من الرئيس إيمانويل ماكرون.

– يشكو بعض المعنيين من غياب فاضح لوزارة أساسية عن ملف النازحين، تاركة المنظمات والجمعيات اللبنانية المدعومة خارجياً تسرح وتمرح لدعم بقائهم.

المصدر: صحف