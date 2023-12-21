ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاربعاء 20-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:00 استهداف موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى وقوع إصابات مؤكّدة بين جنود العدو الإسرائيلي.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:10 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 16:15 استهداف مرابض مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:45 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:15 استهداف مروحيّتَين عسكريّتَين إسرائيليّتَين في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بصواريخ أرض جو ممّا أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.

المصدر: موقع المنار