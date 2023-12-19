مصادرصحفية: ارتقاء 8 شهداء بينهم الصحفي عادل زعرب في قصف للاحتلال استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 03:02

مصادرصحفية: ارتقاء 8 شهداء بينهم الصحفي عادل زعرب في قصف للاحتلال استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 16 mins 19 December، 2023
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