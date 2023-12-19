4 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزل عائلة زعرب في رفح من بينهم الصحفي عادل زعرب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 02:58

4 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزل عائلة زعرب في رفح من بينهم الصحفي عادل زعرب

منذ 14 mins 19 December، 2023
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