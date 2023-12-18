اقتصاد| مطامع صهيونية تاريخية في البحر الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 10:40
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اقتصاد| مطامع صهيونية تاريخية في البحر الاحمر
منذ 46 mins
18 December، 2023
اقتصاد
-
صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
البحر الاحمر
مطامع صهيونية
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