إيران | اللواء سلامي: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية في البحرَين الأحمر والمتوسط

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرَين الأحمر والمتوسط.

وفي تصريح له خلال زيارة الرئيس الإيراني مقر خاتم الأنبياء “ص”، صباح اليوم، قال اللواء سلامي إنّ “العدو الصهيوني هاجم 14 سفينة لنا في البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى لا نتمكن من تصدير نفطنا”.

ولفت سلامي إلى أنّ “الكيان الصهيوني فعل ذلك بشكل غامض ومبهم للغاية، ونحن ضربنا 12 من سفنه، وعندما ضربنا السفينة الخامسة رفعوا أيديهم وقالوا سنوقف معركة السفن”.

وأضاف “نحن كحرس الثورة الإسلاميّة، كان علينا إنشاء عملية ردع وحاجز، ففي المعارك البحرية تمكنّا من تأمين الخطوط الملاحية، وتمّ كسر الحظر من حيث التنفيذ، وعالجنا الناس في كورونا، وصنعنا اللقاحات، ووفرنا كلّ الإمكانيات للعلاج”.

كما نوّه اللواء سلامي إلى أنّه “تمّت السيطرة على ظاهرة التكفير، فلو انتشر الإرهاب، لكانت نقطة مركزيته إيران، لكنّنا تمكنا من إغلاق جميع الطرق التي فتحها العدو، واليوم، فإنّ خطوط الشحن الأكثر أمانًا تعود إلى السفن التي يُرفع عليها العلم الإيراني”.

المصدر: قناة المنار +وكالات