ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة بتاريخ 2023/12/15 سبعة (7) بيانات عسكرية تضمّنت سبع (7) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:15 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 15:00 استهداف ثكنة راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 13:50 استهداف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.
2- الساعة 14:10 استهداف نقطة الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:15 وبعد رصد لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.
4- الساعة 15:30 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.
5- الساعة 16:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.
المصدر: موقع المنار