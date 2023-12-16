ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة بتاريخ 2023/12/15 سبعة (7) بيانات عسكرية تضمّنت سبع (7) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:15 استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:50 استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.‏

2- الساعة 14:10 استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.

4- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:20 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

المصدر: موقع المنار