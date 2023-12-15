مصطفى حمدان: التمديد أو التعيين بالمؤسسة العسكرية هو انتداب دولي وتعد على الدستور

قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان “التمديد أو التعيين في المؤسسة العسكرية وبالتحديد في مركز قيادة الجيش، هو انتداب دولي وتعدّ عظيم خطير على الدستور، دستور الطائف الذي يدمره من صنعه ومن يدعي الالتزام بتطبيقه.

واضاف حمدان الجمعة “اما التشدق بحماية الدستور من المعتدين عليه، فأنتم يا حكام جمهورية الرأس الفارغ، ما تركتم فيه حرفا الا واستخدمتوه لمصالح شخصية، مذهبية وطائفية، حتى أصبح ركاما ودفترا من دفتر نفاقكم، تشتهونه في صراعاتكم ضد بعضكم البعض، وترمموه اذا ما اتفقتم على النهب والسرقة وتوزيع المغانم”، وتابع “يا جيشنا إن استباحة مركز قيادة الجيش والمناصب القيادية، بالتمديد أو التعيين هو إذلال وتحقير لكل فرد ورتيب وضابط سواء كان في الخدمة الفعلية أوالتقاعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام