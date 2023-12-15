السيد فضل الله: الشعب الفلسطيني أسقط أهداف العدو وأعاد قضيته الى الواجهة

دعا السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “الشعب الفلسطيني يستمر بصموده الذي لا مثيل له في التاريخ بمواجهة العدوانية الاسرائيلية”، وتابع “لقد استطاع هذا الشعب ورغم كل هذه الجراح والآلام التي تحصل في غزة أن يسقط أهداف العدو الصهيوني ويؤكد على صموده في مواجهة هذا العدوان”، وأكد ان “الشعب الفلسطيني أعاد قضيته إلى الواجهة بحيث لا يمكن إغفالها أو عدم إيجاد الحلول التي تضمن حصوله على حقوقه”.

واكد السيد فضل الله على “ضرورة تحصين لبنان بمواجهة العواصف التي تجري في المنطقة”، وأمل “الوصول إلى مخرج يؤدي إلى سلامة المؤسسة العسكرية وحسن قيامها بدورها، فيما يجب أن تبذل الجهود لإيجاد حلول ولو آنية للأزمات التي يعاني منها المواطنون على الصعيد المعيشي والحياتي، لا سيما من يعانون من التهجير القسري من المنطقة الحدودية”.

واعتبر السيد فضل الله أن “المطلوب من كل القوى السياسية أن ترتقي إلى مستوى هذه المرحلة الخطيرة وتحدياتها وأن توحد جهودها وتكتل طاقاتها من أجل إنقاذ بلد يتداعى وقد يضيع في ظل العواصف العاتية”، وأمل أن “تكون الجلسة التشريعية التي حصلت وتحصل هي بداية الطريق للعودة إلى المجلس النيابي وإيجاد حلول من خلاله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام