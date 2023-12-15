طوفان الاقصى| كيف يدير العدو الصهيوني الاعلام الغربي والفرنسي خاصة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:30

طوفان الاقصى| كيف يدير العدو الصهيوني الاعلام الغربي والفرنسي خاصة؟

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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