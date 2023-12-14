طائرات الاحتلال الحربية تدمر منازلا تعود لعائلة الشاعر في خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 06:28

طائرات الاحتلال الحربية تدمر منازلا تعود لعائلة الشاعر في خانيونس جنوب القطاع

منذ 1 ساعة 14 December، 2023
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