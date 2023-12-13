قوات الاحتلال تقتحم مخيم العزة في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2023 - 05:24

قوات الاحتلال تقتحم مخيم العزة في بيت لحم

منذ 1 ساعة 13 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة