عبداللهيان يبحث مع لافروف ووانغ يي التطورات في فلسطين: الفيتو الأمريكي الأخير ترخيص لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة

أكّد وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنّ” استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، يمثل منح الترخيص لاستمرار الإبادة الجماعية بحق سكان غزة”.

وبحث عبداللهيان ولافروف خلال الاتصال بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك آخر التطورات في الحرب ضد غزة والضفة الغربية.

ولفت عبداللهيان إلى “الاجتماع الأخير لرئيسَي إيران وروسيا في موسكو واستعراض القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي”، مؤكدًا أهمية مواصلة المشاورات والإتصالات بين كبار المسؤولين في إيران وروسيا.

كما أعرب عبداللهيان عن “أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض -الفيتو- ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مسألة وقف الهجمات العسكرية وجرائم الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة”.

واعتبر أنّ “هذا الإجراء بمثابة منح الترخيص لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان غزة”، مشددًا على ضرورة التحرك للوقف الفوري لجرائم الحرب وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بدوره، نوّه وزير الخارجيّة الروسي “باللقاءات والمحادثات الأخيرة بين السيد إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين” لافتًا إلى أنّها “محادثات مهمة للغاية”.

وفي سياق التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكّد لافروف ضرورة مواصلة الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

عبداللهيان لنظيره الصيني: نطاق الحرب في المنطقة اتسع وحياة نتنياهو مرتبطة بها

وحذّر عبداللهيان من أنّ نطاق الحرب في المنطقة اتسع، لافتًا إلى أنّ حياة رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو مرتبطة فقط باستمرار الحرب والإبادة الجماعية.

وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي، أعرب عبداللهيان عن استيائه من استخدام أمريكا حق النقض -الفيتو- ضد قرار وقف الإبادة الجماعية في غزة، فيما نوّه بجهود بكين البناءة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، أكّد عبداللهيان “ضرورة قيام مختلف الدول بدور فعال في وقف الحرب ضد غزة، فأمن المنطقة مهم بالنسبة لنا جميعا”.

ونبّه وزير الخارجيّة الإيراني مرة أخرى إلى أنّ “نطاق الحرب في المنطقة اتسع وإذا لم تتوقف الهجمات على غزة بشكل فوري، فقد يحدث انفجار وتخرج الأمور عن سيطرة جميع الأطراف”.

وقال إنّه “ولسوء الحظ الجانب الأمريكي لا يفهم بشكل صحيح خطورة توسيع نطاق الحرب، وحياة نتنياهو، حليف البيت الأبيض، مرتبطة فقط باستمرار الحرب والإبادة الجماعية، إلا أنّ الوضع في المنطقة لن يبقى على هذا حاله”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الصيني عن أسفه “لاستخدام أمريكا حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة”، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا.

كما أعرب وانغ يي عن “أمله في أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة”

المصدر: يونيوز