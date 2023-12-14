الرئيسان القبرصي والعراقي يتفقان على الدفع بتعزيز العلاقات والتنسيق في القضايا الاقليمية

بحث الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في العاصمة نيقوسيا اليوم الاثنين، مع نظيره العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، و التنسيق في القضايا التطورات الاقليمية والدولية.

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أكد دعم بلاده، لوحدة العراق وسيادته الكاملة على أراضيه، مشيراً الى أنّه تمّ البحث في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويات كافة.

و خلال المؤتمر الصحفي المشترك اثر مباحثاتهما في القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، أوضح الرئيس القبرصي أنّ لدى البلدين أرضية مشتركة لمواجهة الارهاب، والتغييرات المناخية، واعربعن شعوره ببالغ الأسى عمّا يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أنّ الحل يكمن بايجاد حل شامل، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أكّد بدوره، أن العراق لديه رغبة بتوسيع العلاقات والتعاون مع قبرص، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية”.

و خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اثر مباحثاتهما في القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، قال الرئيس العراقي، إن” العراق لديه رغبة بتوسيع العلاقات والتعاون مع قبرص”، موضحاً أنّ لدى البلدين، علاقات طيبة مع قبرص”، مبينا أنه” لدينا إمكانيات استثمارية كبيرة في العراق

وأكد الرئيس العراقي على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية”.

المصدر: وكالة يونيوز