مصرف لبنان يعلن عملًا بالقرار ٢٦/٢٠٢٣ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإغلاق المؤسسات والإدارات العامة يوم غد الإثنين الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣، اقفال ابوابه التزامًا منه بالقرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2023 - 00:30

مصرف لبنان يعلن عملًا بالقرار ٢٦/٢٠٢٣ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإغلاق المؤسسات والإدارات العامة يوم غد الإثنين الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣، اقفال ابوابه التزامًا منه بالقرار

منذ 1 ساعة 10 December، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة