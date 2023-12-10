مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “الجوار” جنوبي ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 22:58

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “الجوار” جنوبي ميس الجبل

منذ 50 mins 10 December، 2023
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