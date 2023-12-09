مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف بلدة الناقورة وعلى ‫منطقة اللبونة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 17:36

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف بلدة الناقورة وعلى ‫منطقة اللبونة جنوب لبنان

منذ 41 mins 9 December، 2023
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