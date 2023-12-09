عزّ الدين : ما يجري على الحدود هو قتال حقيقي لنصرة وانتصار فلسطين

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أنّه لولا المقاومة وقدراتها وسلوكها وثقافتها لما كُنا اليوم ننعم بهذا الأمن والامان وتابع : لولا المقاومة لفعل العدو في لبنان أكثر مما فعل بغزة وأهلها .

وخلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة حسين غزالة في بلدة عدلون بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون وشخصيات وفعاليات وعلماء دين والأهالي لفت إلى أنّ العالم اليوم يُدرك بأنّ العدوّ الإسرائيلي وقف عاجزاً عن تحقيقٍ إنجازٍ في البرّ في غزة وأزمته بدأت تتعمّق أكثر فأكثر وكلّما أَوغل في البر نرى أن المقاومة تتصدى ببسالةٍ وبقوةٍ وبعنفوانٍ واقتدارٍ وتنال من هذا العدوّ المتغطرس الذي لا يعرف الإنسانية وتُكبّده خسائر في الأرواح والمعدات والآليات والدبابات .

وأكد عز الدين : طوفان الأقصى أعاد إلى فلسطين وشعبها وقضيتها ألَقَها وأعادها إلى مسارها الصحيح وأصبحت أولوية شعبية عربية وإسلامية وتابع : طوفان الأقصى صحّح مسار الرأي العام الغربي وحوّله من رأي عام داعم للكيان إلى مُحايدٍ فشاجب لأداء العدوّ ورافض لجرائمه في غزة إلى مُطالب بمحاكمة نتنياهو .

واعتبر انه مع كلّ ما يجري في غزة ما زالت المقاومة قوية قادرة منتصرة بإذن الله لأنها ستُفشل كل أهداف العدوّ التي وضعها .

ولفت ان حزب الله الذي أعلن نصرة أهل غزة والمقاومة الفلسطينية يخوض في لبنان على جبهة شمال فلسطين حرباً حقيقية بكل ما للكلمة من معنى وما يجري على الحدود هو قتال حقيقي لنصرة وانتصار فلسطين وتُدفع فيه أشرف الدماء التي ترتقي شهداء على طريق القدس .

المصدر: موقع المنار