المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة كما أصيب ضابط بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 06:26

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة كما أصيب ضابط بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع

منذ 19 mins 8 December، 2023
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