قوات الاحتلال تقتحم بلدة السموع بالخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 01:48

قوات الاحتلال تقتحم بلدة السموع بالخليل

منذ 14 mins 8 December، 2023
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