‫مراسل المنار: غارة للطيران الصهيوني المعادي على أطراف بلدة مجدلزون وأخرى بين بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 01:52

‫مراسل المنار: غارة للطيران الصهيوني المعادي على أطراف بلدة مجدلزون وأخرى بين بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان

منذ 58 mins 8 December، 2023
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