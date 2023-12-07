اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم

اندلعت اشتباكات، ليل الأربعاء/ الخميس، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طولكرم.

وقامت قوات كبيرة من الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة وسط إطلاق رصاص بشكل مكثف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

ودوّت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرى وبلدات قرى وبلدات في محافظة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

واستشهد الفتى عمر محمود صادق أبو بكر (16 عاما) وأصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 473 شهيدا، بينهم 265 شهيدا ارتقوا منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية اقتحامات يتخللها حملة اعتقالات شرسة تطال الأسرى المحررين، في سياسة ممنجهة للاحتلال للتضييق على الفلسطينيين، خصوصا مع بدء الحرب على غزة.

هذا وفي سياق متصل داهمت قوات الاحتلال إحدى البنايات بالمنطقة الجنوبية بالخليل وطالبت الساكنين بإخلاء المبنى.

المصدر: وكالات فلسطينية