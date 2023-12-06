حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة ‏وآل الشهيد عباس محمد رعد: ‏نتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من شاركنا التبريك بشهادة ‌‏المقاوم العزيز

توجه حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وآل الشهيد عباس محمد رعد (سراج) بالشكر والامتنان إلى كل أبناء الشعب اللبناني الوفي، وإلى كل من شاركنا التبريك بشهادة ‌‏المقاوم العزيز (عباس) نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، من أعزائنا ‏المقاومين ‏الأبطال وعوائلهم وعوائل الشهداء والجرحى الميامين، والمقامات: اللبنانية والعربية ‏والإسلاميّة ‏والصديقة، الرسميّة: الرئاسية والنيابية والوزارية، والدينية والقضائيّة، ‏والدبلوماسيين والقيادات ‏السياسية والأمنيّة والعسكريّة والحزبية، وأهل الإدارة والصحة ‏والتربية والتعليم والرأي والصحافة والإعلام ‏والناشطين على وسائل التواصل وفي مختلف ‏الميادين، ورجال الاقتصاد والنقابيين وأرباب العمل ‏والعمّال وأصحاب المهن الحرّة والحرفيين ‏وهيئات المجتمع المدني.

كما توجهوا بالشكر إلى أبناء ‏الشعب الفلسطيني المظلوم وفصائله ‏المقاومة وإلى أشقائنا وأصدقائنا في دول محور المقاومة ‏وفي بقيّة أنحاء العالم العربي ‏والإسلامي والعالم، الذين شاركونا عبر الاتصال أو الإبراق أو الحضور أو ‏الإيفاد أو الدعاء أو ‏إقامة مجالس التبريك أو عبر الكتابة والنشر أو التغريد أو التعليق عبر مختلف وسائل ‏الإعلام ‏والتواصل، سائلين الله عز وجل أن يتقبل جهاده وشهادته المباركة ويجعلها بذلاً في رضاه ‌‏وإسهاماً في حماية لبنان والدفاع عن سيادته وشعبه ضد اعتداءات الكيان الصهيوني، ونصرةً ‏ودعمًا ‏لغزّة ولأهلها الصابرين، ولكل الشعب الفلسطيني ولقضيّته العادلة والمحقّة ‏والمشروعة.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله