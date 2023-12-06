حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة ‏وآل الشهيد عباس محمد رعد: ‏نتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من شاركنا التبريك بشهادة ‌‏المقاوم العزيز

توجه حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وآل الشهيد عباس محمد رعد (سراج) بالشكر والامتنان إلى كل أبناء الشعب اللبناني الوفي، وإلى كل من شاركنا التبريك بشهادة المقاوم العزيز (عباس) نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، من أعزائنا المقاومين الأبطال وعوائلهم وعوائل الشهداء والجرحى الميامين، والمقامات: اللبنانية والعربية والإسلاميّة والصديقة، الرسميّة: الرئاسية والنيابية والوزارية، والدينية والقضائيّة، والدبلوماسيين والقيادات السياسية والأمنيّة والعسكريّة والحزبية، وأهل الإدارة والصحة والتربية والتعليم والرأي والصحافة والإعلام والناشطين على وسائل التواصل وفي مختلف الميادين، ورجال الاقتصاد والنقابيين وأرباب العمل والعمّال وأصحاب المهن الحرّة والحرفيين وهيئات المجتمع المدني.
كما توجهوا بالشكر إلى أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم وفصائله المقاومة وإلى أشقائنا وأصدقائنا في دول محور المقاومة وفي بقيّة أنحاء العالم العربي والإسلامي والعالم، الذين شاركونا عبر الاتصال أو الإبراق أو الحضور أو الإيفاد أو الدعاء أو إقامة مجالس التبريك أو عبر الكتابة والنشر أو التغريد أو التعليق عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل، سائلين الله عز وجل أن يتقبل جهاده وشهادته المباركة ويجعلها بذلاً في رضاه وإسهاماً في حماية لبنان والدفاع عن سيادته وشعبه ضد اعتداءات الكيان الصهيوني، ونصرةً ودعمًا لغزّة ولأهلها الصابرين، ولكل الشعب الفلسطيني ولقضيّته العادلة والمحقّة والمشروعة.
المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله