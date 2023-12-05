مراسل المنار: اندلاع حريق بين بلدتي الضهيرة ويارين جراء ‫القصف الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 5 2023 - 15:20

مراسل المنار: اندلاع حريق بين بلدتي الضهيرة ويارين جراء ‫القصف الصهيوني

منذ 23 mins 5 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة