عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر 2023

العناوين

الأخبار:

ـ غزّة… إسرائيل تغوص في الوحل

ـ العدو يفتح معركتَي الشجاعية وخانيونس: غرق متسارع في وحول غزة

ـ تململ في إسرائيل: لن يكون ثمّة نصر… أعيدوا الأسرى فحسب

ـ باريس تقدّم خدماتها لضمان أمن إسرائيل: مدير المخابرات الفرنسية في بيروت

ـ خطر الفوسفور الأبيض لا يقتصر على المناطق المستهدَفة: العدوّ أحرق 5 ملايين متر مربّع من الأحراج

البناء:

ـ الاحتلال يستنسخ حرب شمال غزة في جنوبها: مجازر وتقدّم في المناطق المفتوحة

ـ واشنطن تشيد بـ «جهود تل أبيب لتجنّب المدنيين»… والبحر الأحمر مسؤولية دولية

ـ المقاومة تمسك بزمام الحرب على جبهة الجنوب: مزيد من الهجمات وخسائر أقل

الجمهورية:

ـ الجنوب تصعيد… والداخل تعطيل وتعقيد ـ هكذا تنظر حماس إلى مستوى مشاركة حزب الله في الحرب

ـ زلزال نتنياهو يستمر طوال 2024

اللواء:

ـ تضخم في الاشتباك الداخلي من التمديد لعون إلى «حماس – لاند»

ـ رفض مسيحي للإعلان الفلسطيني من بيروت.. و«القوات» تلحُّ على موعد الجلسة النيابية

الديار:

ـ تحضير لمرسوم التمديد للعماد عون وتعيين رئيس أركان وأعضاء في المجلس العسكري

ـ هل يُوقف باسيل مُفاوضاته مع حزب الله إذا وافق على المرسوم؟

ـ كبار الضبّاط يرفضون ترك الجيش دون التمديد ودون رئيس أركان وأعضاء جدد

النهار:

ـ “سرايا حماس”… استفزاز صارخ جديد لـ “الدولة”!

ـ الجيش الإسرائيلي يطارد الغزاويين بالنار وأوامر الإخلاء

ـ واشنطن ولندن تحملان ايران المسؤولية في هجمات الحوثيين بالبحر األحمر

نداء الوطن:

ـ عين التينة تُنكر الضغوط وجنبلاط يتمسّك بالقرار 1701

ـ “حماس” تتغطّى بـ”الحزب”: “طلائع” تُمسِك المخيّمات وتستبيح السيادة

الاسرار

البناء:

-قال مرجع إقليمي إن ضراوة القصف الإسرائيلي المتوحّش على غزة واستهدافه الممنهج للمدنيين وسط دعم أميركي واضح سواء بتدفق أنواع القنابل الضخمة التي يتم استخدامها أو بالتصريحات التي تتحدّث عن تحسّن في الأداء تجاه المدنيين لا يحجب النظر عن حقيقة أن مصير الحرب يتوقف على معرفة كيف ستتعامل أميركا مع تحدّي الردع في البحر الأحمر واستهداف قواعدها في سورية والعراق، فهل ستقرّر المواجهة أو تعتمد قواعد اشتباك موضعيّة تحت سقف تفادي التورط في مواجهة؟

-قال مصدر دبلوماسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستطع خلال زيارة الدوحة الحصول على جواب مطمئن حول إمكانية تحرير الأسرى الإسرائيليين حاملي الجنسيّة الفرنسيّة لتعذّر الاتصال بقيادة القسام طيلة فترة وجود ماكرون في الدوحة وإن القيادة السياسيّة لحماس أبلغت القيادة القطرية منذ اليوم الأول للتفاوض بأن ملف التبادل بيد قيادة القسام وحدَها، خصوصاً أن لا أحد يعرف ظروف احتجاز الأسرى وأماكن توزّعهم غيرها

الجمهورية:

ـ يقول تيار سياسي إن التمديد العسكري في حال حصوله من شأنه أن يؤدي إلى تمديد الشغور

ـ تردَّد أن دولة كبرى تعتبر أن استحقاقًا لبنانيًا كبيرًا ليس في أولوياتها في هذه المرحلة، وإنما عدم توسيع الحرب

ـ تساءلت جهات متابعة عن خلفيات إيقاظ ملف كان نائما في أدراج لجنة نيابية رئيسية فجأة

اللواء:

-توقف دبلوماسيون وأمنيون عند تدخل دولة أوروبية كبرى في معارك غزة، من زاوية تفضح العجز الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي

-يسجل ناخبون بيارتة عتباً لا «ينقطع نفسه» على نواب جدد انتخبوهم، ويتوعدون للدورة المقبلة، نظراً لغيابهم الكلّي عن مشاكل العاصمة

-لم تُتخذ قرارات حاسمة بعد على صعيد الحدّ من تداولات دولار 1500 ل.ل. ودولار 15000 ل.ل، وتبقى معاملات سارية المفعول على أساس هذين السعرين

النهار:

ـ يقول نائب سني ناشط انه لن يتأخر في الدعوة الى جمع زملاء له من طائفته عندما تسنح له الفرصة رغم بعض المحاولات التي قام بها ولم تحقق المطلوب

ـ يقول معنيون في وزارة العدل ان سبب تشدد قاض مكلف بالتفتيش على كتاب العدل وطلبه وقف عدد منهم عن العمل وخصوصا في منطقة كبرى هو عدم توجه الزبائن الى مكتب شقيقه وهو كاتب عدل

ـ فوجئ اهالي منطقة على الاطراف الحدودية بطلب قاض منهم مراجعته شخصيا او هاتفيا بشأن امورهم العالقة في العدلية وجميع ادارات الدولة للعمل على تسييرها ومساعدتهم في انجازها، الامر الذي فسره الأهالي برغبة القاضي بالترشح للانتخابات المقبلة في دائرته الانتخابية

نداء الوطن:

ـ يقال أنّ نائباً طرابلسياً منتخباً للمرة الأولى، يحاول اقتحام زواريب المرفأ في طرابلس ليكون لديه وجود تجاري وخدماتي، فيه أسوة بنواب آخرين، لكن الطريق أُقفل أمامه

ـ يزداد الإعتقاد في الأوساط الرسمية أنّ مغادرة شركة توتال للبلوك رقم 9، كان بقرار سياسي لا تقني

ـ يلاحظ أنّ ملفات أحد الوزراء الأساسية، ليست موضع متابعة جدية من المحطات الإعلامية. والأرجح أن الموضوع مرتبط بمشروع تجاري وخدمة رقمية يخصّان تلك المحطات، وذلك من باب مسايرة الوزير

المصدر: صحف