‫اليونيسف: الهجمات في جنوب غزة لا تقل شراسة عما تعرض له  ‫الشمال والأمر يزداد سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 11:42

‫اليونيسف: الهجمات في جنوب غزة لا تقل شراسة عما تعرض له  ‫الشمال والأمر يزداد سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات

منذ 42 mins 4 December، 2023
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