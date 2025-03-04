“اليونيسف” تحذر من عواقب وخيمة جراء منع العدو الاسرائيلي من دخول المساعدات الى غزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) من أن “توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع”.

ودعت “اليونيسف” إلى “اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى قطاع غزة من خلال معابر متعددة”.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد بيغبيدير في بيان له الاثنين إن “القيود المفروضة على المساعدات التي أُعلن عنها أمس الأحد ستؤثر بشدة في عمليات إنقاذ حياة المدنيين”، واضاف أنه “من الضروري أن يظل وقف إطلاق النار قائما وأن يُسمح للمساعدات بالتدفق بحرية حتى نتمكن من مواصلة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية”.

وأوضح بيغبيدير أن “اليونيسف تمكنت خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، من جلب المزيد من الإمدادات الأساسية والوصول إلى المزيد من الأطفال المحتاجين”.

وأوقف العدو الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة الأحد في انتهاك فاضح لكل الالتزامات المفروضة عليه خاصة بموجب اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع المحاصر، علما ان المقاومة الفلسطينية التزمت بكل تعهداتها.

المصدر: وكالة وفا