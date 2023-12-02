عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 2-12-2023

العناوين

صحيفة الأخبار

– حرب بجرائم ولا أهداف

– “إسرائيل”… وليالي الشمال الحزينة!

– عن يحيى السنوار: مَن رقّد “إسرائيل”… ثمّ أغرقها بـ”الطوفان”

صحيفة البناء

– نتنياهو عاد إلى الحرب بدعم أميركي: التفاوض سوف يجري تحت النار

– المقاومة في اليوم الأول للجولة الثانية: عمليات نوعية وقصف صاروخي مكثف

– عبد اللهيان: سمعت من قادة المقاومة في بيروت أن الرد سيكون أشدّ وأقسى

صحيفة اللواء

– “إسرائيل” تلعب بأمن المنطقة.. العودة إلى حرب الإبادة في غزة

– جبهة الجنوب تشتعل.. وبكركي لم تقتنع بـ”ممانعة وزير الدفاع”

– لودريان يجاهر بدعم التمديد لعون.. و3 شهداء جدد في الجنوب

صحيفة الديار

– حرب غزّة جمّدت الملف الرئاسي والحزب ليس مع “الخيار الثالث”

– لودريان نقل نصيحة ماكرون بضرورة الحفاظ على الهدوء جنوباً

– ضوء اخضر اميركي للحرب وتحفظ خجول بشأن مقتل مدنيين

صحيفة الجمهورية

– الحرب تتجدَّد في غزة وعلى الحدود

– دعوات لاستئناف الهدنة

– هل سقط “مسلسل الهدن”؟

صحيفة النهار

– “التحاق الجنوب بغزة مجدداً والمواجهات تحتدم.. لودريان: كيف للبنان المأزوم ألا يمدد لقائد الجيش؟

– “إسرائيل” عاودت الحرب على غزة و تتوعد حماس بضربة قاضية

– أزمة قيادة الجيش تترجم التأزم عند الموارنة عموماً

– لودريان وأهمّية قيادة الجيش لبنانياً وفرنسياً

– على “التواصل الإجتماعي” عربٌ مع “إسرائيل” وعربٌ مع فلسطين!

– الضغط الدولي لتطبيق الـ 1701 يتزايد فأيّ ثمن على لبنان دفعه؟

– رئيس الإمارات يطلق صندوقًا بـ 30 مليار دولار لسد فجوة في التمويل المناخي

صحيفة الشرق

– “إسرائيل” تستأنف المجازر في غزة وجبهة الجنوب تشتعل

– رئيس الحكومة التقى أمير قطر ورؤساء وفود في مؤتمر (كوب 28)

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

توقف دبلوماسي غربي أمام سرعة عودة المواجهة من جانب المقاومة على جبهة لبنان مع جيش الاحتلال بالتزامن الفوريّ مع عودة الاحتلال إلى الحرب في غزة، وقال إن ذلك يعني قراراً بالجاهزية التامة لما هو أعلى مستوى في ضوء تطورات غزة ومراقبة مسار الحرب فيها، وما قد تستدعيه وفقاً لمعادلة الاحتمالات المفتوحة التي أعلنها السيد حسن نصر الله.

كواليس

علّق مصدر سياسي بارز على مشاركة رئيس الحكومة في قمة دبي للمناخ بوجود رئيس كيان الاحتلال بالقول إن المنتدى تحت علم الأمم المتحدة وينطبق عليها مبدأ المشاركة في الأنشطة الأممية، لكن يجب الانتباه الى مقاطعة الصورة التذكارية ورفض المصافحة. وأضاف هذا من حيث المبدأ لكن في ضوء ما يرتكبه الاحتلال في غزة من الأفضل بعد المشاركة في الافتتاح مجاملة للعلاقات العربية الانسحاب احتجاجاً.

صحيفة اللواء

همس

لمس مطَّلعون على موقف عاصمة غربية معنية بأوضاع لبنان، نقصاً في المعلومات لجهة التعاطي مع الشؤون اللبنانية الداخلية.

لغز

تحرَّك «الذباب الإلكتروني» الإسرائيلي لبثّ إشاعات رعب، مثل استهداف بيروت بطلعات مرعبة معادية ومؤذية، للتأثير سلباً على معنويات المواطنين.

صحيفة الجمهورية

أكد مرجع حكومي بأنه لن يُقدم على قرار مخالفًا لتوجّه مرجع روحي.

في مستهل لقاء بين مسؤول كبير وموفد غربي، سمع الثاني مقدمة مطوّلة فيها انتقاد واضح لتغطية بلاده الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر: صحف