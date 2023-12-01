‫المقاومة الفلسطينية تسلم 6 أسرى صهاينة للصليب الأحمر الدولي  ‫وبدء تحرير 7 أسيرات و27 طفلا فلسطينيين من سجون الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 01:24

‫المقاومة الفلسطينية تسلم 6 أسرى صهاينة للصليب الأحمر الدولي  ‫وبدء تحرير 7 أسيرات و27 طفلا فلسطينيين من سجون الاحتلال

منذ 2 ساعة 30 November، 2023
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