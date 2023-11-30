“تجمع العلماء”: العدو الصهيوني عجز عن تحقيق أهدافه في غزة

اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان له الخميس ان “تمديد العدو الصهيوني للهدنة في غزة، يدل على عدم قدرته وعجزه عن تحقيق أهدافه”.

واكد التجمع ان “ملحمة طوفان الأقصى والمواجهات البطولية للمقاومة الإسلامية في لبنان، والتي أدت إلى إيقاع خسائر فادحة في فرقة الجليل وتدمير أغلب تجهيزات الرصد والمراقبة الالكترونية التي يضعها العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إضافة إلى عمليات الحشد الشعبي في العراق وسوريا والعمليات البطولية للجيش اليمني البطل، كل ذلك أثبت أن محور المقاومة هو في طور الإعداد والاستعداد للملحمة الكبرى التي ستؤدي حتماً إلى تحرير فلسطين كل فلسطين”.

وحيا التجمع “المقاومة في غزة على الأداء الرائع في عمليات الإفراج عن الأسرى الصهاينة مقابل إطلاق الأسرى الأبطال من السجون الصهيونية”، كما حيا “الشهيدين البطلين مراد وإبراهيم النمر على تنفيذهما صباح اليوم عملية بطولية في القدس المحتلة “، مستنكرا في هذا المجال “إقدام العدو الصهيوني على اقتحام منزل الشهيدين في صور باهر والتعامل بقسوة مع المتواجدين فيه ما يدل على همجية العدو الصهيوني”.

واستنكر التجمع “إقدام العدو الصهيوني على قتل الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) بدم بارد في جنين”، متسائلا عن “موقف مؤسسات حقوق الإنسان، بخاصة اليونيسف المعنية بحقوق الأطفال من هذه الجريمة النكراء والموثقة بالصوت والصورة”.

من جهة ثانية، انتقد التجمع “زيارة الموفد الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان وموقف دولته مما حصل في غزة ووقوفها إلى جانب بينيامين نتنياهو مجرم الحرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام