طوفان الاقصى| في فترة الهدنة.. الاخبار الكاذبة تغرق مواقع التواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 13:12

طوفان الاقصى| في فترة الهدنة.. الاخبار الكاذبة تغرق مواقع التواصل

منذ 2 ساعة 30 November، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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