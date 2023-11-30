طوفان الاقصى| في فترة الهدنة.. الاخبار الكاذبة تغرق مواقع التواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 13:12
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طوفان الاقصى| في فترة الهدنة.. الاخبار الكاذبة تغرق مواقع التواصل
منذ 2 ساعة
30 November، 2023
صفحات منوعة
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علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
الاخبار الكاذبة
الهدنة
طوفان الاقصى
غزة
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