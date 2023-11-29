الإمام الخامنئي: أرادوا ابتلاع العراق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 11:40

الإمام الخامنئي: أرادوا ابتلاع العراق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك

منذ 10 mins 29 November، 2023
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