الإمام الخامنئي: طوفان الأقصى حدث تاريخي أدت الى تغيير جدول السياسات الأمريكية في المنطقة

أكد الإمام السيد علي الخامنئي، أن عملیة طوفان الأقصى كانت حدثا تاريخيا تم تنفيذها ضد الكيان الصهيوني وأدت الى تغيير جدول السياسات الأمريكية في المنطقة.

وخلال استقباله حشدا كبيرا من التعبويين من كافة أنحاء الجمهورية الاسلامية في حسينية الإمام الخميني (قده) في طهران، قال الإمام الخامنئي إن “جرائم الكیان الصهيوني في غزة فضحت الغرب وشوهت سمعة الثقافة الغربية وحضارته”.

وأضاف سماحته إن “الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكیان الصهيوني ضد أهل غزة فضحت الكیان وأمريكا والدول الأوروبية الشهيرة والحضارة والثقافة الغربیة”.

وشدد على أن “طوفان الأقصى لن ينطفئ وعليهم أن يدركوا أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه الآن”، مشيرا الى أن “الكوارث التي وقعت في 50 يوما تلخص الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني طوال 75 عاما في فلسطين”.

واعتبر الإمام الخامنئي أن “ثقافة الغرب وحضارته هي نفس الحضارة التي عندما يستشهد خمسة آلاف طفل بالقنابل الفسفورية، يقول نظام دولة غربية ما، إن إسرائيل تدافع عن نفسها”، متسائلا “هل هذا الدفاع عن النفس؟ هذه هي الثقافة الغربية؛ وفي هذه الحالة، فضحت الثقافة الغربية وشوهت سمعتها”.

الإمام الخامنئي قال إن “الجمهورية الإسلامية تدعو الى إجراء استفتاء عام في فلسطين ولا تدعو الى إلقاء اليهود والصهاينة في البحر”.

ولفت سماحته إلى أنه “كانوا يريدون القضاء على حزب الله في مشروع ‫الشرق الأوسط الجديد ولكن قوة الحزب زادت 10 اضعاف”، مضيفا “أرادوا ابتلاع العراق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وكانوا يريدون السيطرة على سوريا عبر وكلائهم “داعش” و”النصرة” لكنهم فشلوا وفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد”.

المصدر: وكالات ايرانية