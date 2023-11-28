اسامة حمدان: قادة العدو يعلمون ما واجهوه في قطاع غز ويقدّرون أن ما ينتظرهم أعظم

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن قادة العدو يعلمون ما واجهوه في قطاع غزة، ويقدّرون أن ما ينتظرهم أعظم، مشيرا الى أن “العدو لن يحقق أيًا من أهدافه المعلنة، وهو يخاف نشر الأعداد الحقيقية لخسائره في العملية البرية”.

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، قال حمدان إن “اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة، وخسائره ستتعاظم في الأيام القادمة”.

واعتبر حمدان أن “التهديد الاسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي”، مضيفا أن “أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك”.

ورأى القيادي في حركة حماس أن “تسليم كتائب القسام للمحتجزين في مختلف مناطق القطاع يكذب كل ادعاءات جيش العدو بالسيطرة على جزء من أرض غزة”، لافتا الى أن “طريقة تسليم المحتجزين رسالة بأن المقاومة ثابتة وقوية وصامدة”.

وبيّن أن “الأسرى المحررون هم من كل أجزاء الوطن، وهذا مجرد مقدمة على طريق الوفاء لأسرانا”.

وشدد حمدان على أن “شعبنا سيبقى ثابتا على أرضه ومدافعا عنها، ويد مقاومتنا ستظل على الزناد”، جازما بأن “موقفنا سيبقى ثابتًا وراسخا في رفض كل المخططات الرامية لفرض أجندات مشبوهة خارج إرادة شعبنا ومقاومتنا”.

وأعلن حمدان أنه “خلال 50 يومًا ألقى العدو أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على أرض غزة وبيوت المواطنين العزل”.

المصدر: وكالات