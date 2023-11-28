عز الدين تفقد بعض القرى الجنوبية الحدودية: تأكيد على دعم أهلنا والوقوف إلى جانبهم

جال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين الثلاثاء في عدد من القرى اللبنانية الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، متفقدا أحوال وأوضاع الأهالي، ومطلعاً على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليها، وذلك بالتزامن مع الفرق التي كلّفها حزب الله، وأوشكت على إنجاز مسح الأضرار التي أصابت ممتلكات المواطنين، والتي بوشر بعملية تعويضها .

وقال عز الدين إن “هذه الجولة جاءت لتأكيد دعم أهلنا والوقوف إلى جانبهم في هذه المنطقة التي شهدت مواجهات عنيفة بين المقاومة الإسلامية والعدو الصهيوني”، ولفت إلى أن “اللجان المختصة في حزب الله عملت بالتنسيق مع البلديات ومؤسسة جهاد البناء على إحصاء الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الاعتداءات الصهيونية والتعويض عليهم من أجل تثبيتهم في أرضهم والتأكيد على بقائهم وصمودهم”.

ودعا النائب عز الدين “الدولة اللبنانية بأن تعير اهتماماً لهذه المنطقة وأن تقف إلى جانب الأهالي فيها وأن تقوم من خلال مؤسساتها بمساعدة هؤلاء الناس بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام