فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر عمر ابو ميالة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر عمر ابو ميالة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
منذ 40 mins
27 November، 2023
عاجل
الأسير المحرر عمر ابو ميالة
المسجد الأقصى
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