فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر عمر ابو ميالة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 23:30

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر عمر ابو ميالة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

منذ 40 mins 27 November، 2023
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