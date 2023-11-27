‫المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: الوقود لم يصل إلى  ‫مستشفيات الشمال حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 11:08

‫المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: الوقود لم يصل إلى  ‫مستشفيات الشمال حتى الآن

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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