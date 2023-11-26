مصادر فلسطينية: عناصر من القسام ظهروا فجأة خلال تسليم  ‫الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر في مدينة غزة وقاموا باستعراض قوة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2023 - 21:50

مصادر فلسطينية: عناصر من القسام ظهروا فجأة خلال تسليم  ‫الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر في مدينة غزة وقاموا باستعراض قوة 

منذ 2 ساعة 26 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة