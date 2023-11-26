الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان إحداهما لصحفي خلال قمع الاحتلال للصحفيين والمواطنين في محيط سجن “عوفر” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 21:50

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان إحداهما لصحفي خلال قمع الاحتلال للصحفيين والمواطنين في محيط سجن “عوفر”

منذ 2 ساعة 26 November، 2023
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