الجهاد الاسلامي : نرجح استئناف العدوان وربما بشكل أكبر من الجولة الأولى فور انتهاء الهدنة وحضّرنا أنفسنا لهذا السيناريو

أكّد مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة “الجهاد الإسلامي” علي أبو شاهين، أنّ “الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا العدوان (على قطاع غزة)، وهي غيّرت من لهجتها تكتيكيًا فقط دون جوهر موقفها الذي لا يزال مع استمرار العدوان على شعبنا في غزة، لأنّه جزء من استراتيجية غزة أولا لاستعادة قوة الردع وإعادة ترتيب المنطقة وفق مايسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد”.

ولفت إلى أنّ نمسؤولية أحرار العالم وكل المناهضين لأمريكا نصرة ودعم غزة وشعبها ومقاومتها ومنع سقوطها، لوأد المشروع الأميركي في غزة قبل ولادته”.

وقال “نرجح استئناف العدوان وربما بشكل أكبر من الجولة الأولى فور انتهاء الهدنة الحالية، ونحن حضرنا انفسنا لهذا السيناريو، وخيارنا الوحيد الصمود والمواجهة والقتال والانتصار، وشعبنا في غزة الذي دخل التاريخ بعظمة صموده ومقاومته التي أضحت انموذجا لكل ثوار وأحرار العالم ستفشل العدو من تحقيق أهدافه في جولة عدوانه الأخير كما أفشلته في الجولة الأولى”.

المصدر: فلسطين اليوم