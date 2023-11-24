أبو حمزة: في العراق توجه الضربات للقواعد الأمريكية، واليمن السعيد دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر لحاضنته العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 14:14

أبو حمزة: في العراق توجه الضربات للقواعد الأمريكية، واليمن السعيد دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر لحاضنته العربية

منذ 35 mins 24 November، 2023
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